Silivri'den Sivrice'ye yardım - Son Dakika
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Silivri'den Sivrice'ye yardım

6 saat önce

Silivri Belediyesi tarafından hazırlanan, temel gıda, giyecek ve battaniyeden oluşan 10 bin parça yardım malzemesi yüklü 2. TIR Elazığ'a gönderildi.

Silivri'den Sivrice'ye yardım, System.String[]

Silivri Belediyesi tarafından hazırlanan, temel gıda, giyecek ve battaniyeden oluşan 10 bin parça yardım malzemesi yüklü 2. TIR Elazığ'a gönderildi.

Silivrili vatandaşlar, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın çağrısıyla gün boyu satın aldıkları battaniyeleri belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne getirerek depremzedelerin ihtiyaçlarına katkıda bulundu.

Yardım TIR'ında 8 palet su, ıslak mendil, battaniye, yorgan, yastık ve giyecek olmak üzere toplam 10 bin parça malzeme bulunuyor. Yardım TIR'ı Sivrice'de yetkililere teslim edilecek.

TIR, "Canınız yanarsa, canımız yanar" yazılı pankart ile uğurlandı.

Sivrice, Silivri, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:44 Kaynak: AA
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