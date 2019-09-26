Son Dakika Haberleri: Silivri deprem sonrası havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Haber

Silivri deprem sonrası havadan görüntülendi

52 dakika önce

Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL DHAİSTANBUL'da saat 13.59'da deprem meydana geldi.

Silivri deprem sonrası havadan görüntülendi, System.String[]

Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL DHA
İSTANBUL'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Şiddetli depremin ardından bazı evlerin duvarları çatlarken, Silivri depremin ardından havadan görüntülendi.


Görüntü Dökümü:
-Silivri'nin havadan çekilen görüntüleri


Silivri, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AFAD'dan İstanbul'daki depremle ilgili önemli uyarı: Hasarlı binalara girmeyin
Son Dakika: İstanbul Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edildi Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki depremle ilgili yeni açıklama: Şu an korkacak bir şey yok Babel'den deprem sonrası paylaşım: İstanbul'da ilk deprem deneyimi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 15:49:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri deprem sonrası havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]