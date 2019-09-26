Silivri deprem sonrası havadan görüntülendi

Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL DHA

İSTANBUL'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Şiddetli depremin ardından bazı evlerin duvarları çatlarken, Silivri depremin ardından havadan görüntülendi.



Görüntü Dökümü:

-Silivri'nin havadan çekilen görüntüleri

