Son Dakika Haberleri: Silivri depremden korkanlar geceyi çadırda geçiriyor
Son Dakika Güncel Haber

Silivri depremden korkanlar geceyi çadırda geçiriyor

1 saat önce

Silivri'de öğlen saatlerinde olan deprem sonrası vatandaşlar, sokağa akın etmişti.

Silivri depremden korkanlar geceyi çadırda geçiriyor, System.String[]

Silivri'de öğlen saatlerinde olan deprem sonrası vatandaşlar, sokağa akın etmişti. Bazı vatandaşlar geceyi parklarda çadır kurarak geçiriyor.
İstanbul Silivri'de saat 13.59'da meydana gelen 5.8 şiddetinde depremin ardından vatandaşlar, geceyi park ve meydanlarda geçiriyor. Vatandaşlar tedbir amaçlı geceyi çadırda geçireceklerini söylediler.

Görüntü Dökümü:
------------------
Çadır görüntüleri
Genel ve detaylar


- İstanbul
İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan vatandaşları korkuttu!
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan uyarı: Artçılar 20 gün sürebilir Rus uzman: İstanbul'daki deprem, 7,5 büyüklüğündeki depremin ne zaman olacağını gösterecek İstanbul'da artçılar sürüyor! 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 00:51:04. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri depremden korkanlar geceyi çadırda geçiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]