Son Dakika Haberleri: Silivri depremin ertesi gününe böyle uyandı
Son Dakika Genel Haber

Silivri depremin ertesi gününe böyle uyandı

33 dakika önce

Silivri depremin ertesi gününe böyle uyandıİSTANBUL - Deprem nedeniyle evlerine girmekte tereddüt ederek parklarda kalan Silivri Halkı, günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanarak, parkta beklemeye devam ediyor.

Silivri depremin ertesi gününe böyle uyandı

İSTANBUL - Deprem nedeniyle evlerine girmekte tereddüt ederek parklarda kalan Silivri Halkı, günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanarak, parkta beklemeye devam ediyor.

İstanbul Silivri açıklarında dün yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem ve ardından yaşanan artçı depremler nedeniyle mega kentte vatandaşlar gece parklarda geçirdi. Depremin en çok hissedildiği yer olan Silivri'de vatandaşlar evlerine girme konusunda tereddüt yaşadı. Parkta geceyi geçiren vatandaşlardan kimileri çadır kurarak içinde kalırken, kimileri ise battaniyelere sarılarak çimlerin üzerinde uyudu. Devriye gezen polis ekipleri ise sürekli olarak vatandaşlara anonslar yaparak, şüpheli kişileri bildirmelerini ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Geceyi parkta geçiren vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanarak eşyalarını topladı. Gecenin soğuk geçmesi sebebiyle bazı vatandaşlar, semaverde çay demlerken, bazıları ise semaverin ateşinde ısınmaya çalıştı.

Geceyi parkta geçiren bir vatandaş, "Gece çok soğuk geçti, bayağı sert, serin geçti. Bu gecede dışarıda kalacağız" dedi.

Silivri depremin ertesi gününe böyle uyandı

Silivri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Celal Şengör'den deprem analizi: Fay hattının hareket etmemesi tehlikeli bir durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Türkiye oyalanacak bir ülke değil, planlarımızı uygulamaya koyacağız Son dakika: Türk Telekom'dan İstanbul depremi sonrası yeni açıklama: Sorun sadece mobil iletişimi etkiledi İstanbullular geceyi parklarda geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 08:26:11. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri depremin ertesi gününe böyle uyandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]