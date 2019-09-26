Son Dakika Haberleri: Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı
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Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı

2 gün önce

İstanbul'da yaşanan depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı.

Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı, System.String[]

İstanbul'da yaşanan depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı.


İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınları devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor.


Öte yandan hastaneye yakın bir binanın çatısının yıkılması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. - İSTANBUL

Devlet Hastanesi, İstanbul, Silivri, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:42 Kaynak: İHA
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