Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı
2 gün önce
İstanbul'da yaşanan depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:42 Kaynak: İHA
İstanbul'da yaşanan depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı.
İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınları devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor.
Öte yandan hastaneye yakın bir binanın çatısının yıkılması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. - İSTANBUL
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