Son Dakika Haberleri: Silivri Devlet Hastanesi havadan görüntülendi
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Silivri Devlet Hastanesi havadan görüntülendi

57 dakika önce

Depremin ardından tedbir amaçlı boşaltılan Silivri Devlet Hastanesinde herhangi bir hasara rastlanmadı.

Depremin ardından tedbir amaçlı boşaltılan Silivri Devlet Hastanesinde herhangi bir hasara rastlanmadı. Yeniden hizmet vermeye başlayan hastane drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün yaşanan depremin merkez üssünde bulunan Silivri Devlet Hastanesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Hastanede bulunan cihazlar, bahçede kurulan sahra çadırlarına taşındı. AFAD yetkilileri tarafından hastanede yapılan incelemede herhangi bir hasara rastlanmadı. Bunun üzerine hastane tam kapasite olarak yeniden çalışmaya başladı. Drone ile havadan görüntülenen Silivri Devlet Hastanesi bahçesindeki sahra çadırlarının tedbir amaçlı tutulmaya devam edildiği görüldü.

(İHA)

Silivri Devlet Hastanesi havadan görüntülendi

Devlet Hastanesi, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
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