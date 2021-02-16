Silivri E-5 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza - Son Dakika

Silivri E-5 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

16.02.2021 12:23
Silivri E-5 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza, System.String[]

Silivri E-5 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Silivri E-5 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Silivri'de şiddetli kar yağışı ve tipi, kazaları da beraberinde getirdi. E-5 Karayolu Araptepe mevkii Tekirdağ istikametinde kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 7 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye trafik yoğunluğu oluştu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, trafiğin açılması için yoğun çaba sarf etti. Kazaya karışan araçlar yol kenarına çekilirken, kar küreme araçları da bölgede çalışma yaptı. Kaza sonrası tıkanan trafik, yeniden normale döndü. - İSTANBUL

Silivri E-5 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza
Silivri E-5 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

Tekirdağ, Kaza, kar, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silivri E-5 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza - Son Dakika


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