Silivri eski ilçe emniyet binası yıkıldı - Son Dakika
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Silivri eski ilçe emniyet binası yıkıldı

7 saat önce

Silivri eski ilçe emniyet binası yıkıldıİSTANBUL, (DHA) - Atıl durumda olan ve tehlike arz eden eski emniyet müdürlüğü binası Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talimatıyla yıkıldı.

Silivri eski ilçe emniyet binası yıkıldı

İSTANBUL, (DHA) - Atıl durumda olan ve tehlike arz eden eski emniyet müdürlüğü binası Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talimatıyla yıkıldı. Yılmaz, 'Burasının bir sosyal donatı veya bir otopark şeklinde Silivrimize hizmet vereceğini şimdiden sizinle paylaşmak istiyorum' diye konuştu. Silivri Belediyesi ekipleri, 11 yıldır atıl durumda olan 30 yıllık eski ilçe emniyet müdürlüğü binasının yıkımını gerçekleştirdi. Çeşitli sebepler nedeniyle uzun yıllar yıkılamayan yapı için gerekli adımları atarak süreci hızlandıran Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ayrıca bina altında bulunan trafo merkezinin de uygun bir noktaya taşımasını sağlayarak yıkım önündeki engelleri kaldırdı. İlçe merkezinde büyük risk unsuru oluşturan ve ilçe sakinlerini tedirgin eden eski yapı, Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gecekondu Denetim ve Uygulama Birimi ekiplerinin gerekli koordinasyonu sağlaması ile birlikte yıkıldı. Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerindeki eski ilçe emniyet müdürlüğü binasının yıkım işlemi yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilirken, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da çalışmaları yakından takip etti.

'YIKILAN BİNANIN YERİNE SOSYAL ALAN VE OTOPARK YAPACAĞIZ'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, eski yapının büyük bir risk teşkil ettiğini söyleyerek yerine yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Özellikle otopark veya sosyal alan düşündüklerini aktaran Başkan Yılmaz, '26 Eylül depremi öncesinde yetkili mercilere yıkım talebini iletmiştik. Fakat Silivrimizin ana elektriğini besleyen trafonun bu binanın altında olmasından dolayı bürokratik işlemler biraz uzun sürdü. En nihayetinde trafoyu başka bir yere taşıdık. Şu an itibarı ile 11 yıldır bu halde duran binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Sonrasında burasının bir sosyal donatı veya bir otopark şeklinde Silivrimize hizmet vereceğini şimdiden sizinle paylaşmak istiyorum' diye konuştu.

'RANT ODAKLI DEĞİL İNSAN ODAKLI HAREKET ETMELİYİZ'

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin hazırlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yılmaz, vatandaşlar ile el ele vererek dönüşümü gerçekleştirme noktasında kararlı olduklarını ifade etti. Başkan Yılmaz, 'Çevre Bakanlığımızın kontrolleri neticesinde yıkım kararı olan binaları yıkıyoruz. 13 tane bu şekilde binamız var. Bunun neticesinde önemli olan Silivri'deki tüm riskli binaların tespit edilip yenileri ile değiştirilebilmesi. İnşallah biz herkesin malumu olan İstanbul depremine yakalanmadan bu işi Silivri'de başarmış oluruz. Ben her zaman şunu söylüyorum, beddualar ile değil dualar ile anılan bir belediye başkanı olmak istiyorum. Bu noktada benim üzerime, omuzlarıma düşen yükler var. Çok hızlı bir şekilde Silivri Belediyesi olarak Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizi hazırlıyoruz. Bundan muradımız ilçemizin jeolojik etütlerinin, zemin etütlerinin yapılması, akabinde de tüm şehrin bina stoğunun ortaya çıkartılması" şeklinde konuştu.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, şunları söyledi: "Masamızın üzerine koyduğumuzda, biz kentsel dönüşüme hangi mahalleden, hangi sokaktan, hangi caddeden başlayacağımıza karar vereceğiz. Rant odaklı değil, insan hayatını önceleyen, insan odaklı bir kentsel dönüşümü vatandaşlarımız ile el ele verip gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Siyasi partilere çağrıda bulunduk, belediye meclisimizde meclis üyelerimizle toplantı yaptık. Deprem üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini, herkesin bu noktada taşın altına elini koyması gerektiğini düşünüyorum. Takdir edersiniz ki kentsel dönüşüm çok kolay bir hadise değil. Kötü örnekleri var ama biz Silivri'de vatandaş ile el ele verip, metrekare hesabı yapmadan paranın değil yalnızca insan hayatının konuşulduğu bir kentsel dönüşümü hedefliyoruz? dedi.

Silivri eski ilçe emniyet binası yıkıldı

Volkan Yılmaz, Silivri, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:26 Kaynak: DHA

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