Silivri halkı eve çekildi, sahilde kuş sesleri yankılandı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Silivri sahili derin bir sessizliğe bürünürken, çay bahçelerindeki ağaçları mesken tutan kuşların sesi adeta sahilde yankılandı. Gün batımıyla manzarasıyla birleşen kuş sesleri mest etti.

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından insanlar evlere çekildi. Sokaklar, meydanlar ve caddeler ise hayvanlara kaldı. Silivri sahilinde dün çekilen görüntüler kendine hayran bıraktı. İnsanların evlere çekilmesiyle Silivri sahili derin bir sessizliğe bürünürken, çay bahçelerindeki ağaçları mesken tutan kuşların sesi adeta sahilde yankılandı. Gün batımıyla manzarasıyla birleşen kuş sesleri mest etti.

(Yusuf Eker/İHA)