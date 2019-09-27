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Silivri halkı geceyi parklarda geçiriyor

32 dakika önce

Silivri halkı geceyi parklarda geçiriyorİSTANBUL - İstanbul'da yaşanan depremin ardından evlerine gitmekte tereddüt eden vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçiriyor.

Silivri halkı geceyi parklarda geçiriyor

İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan depremin ardından evlerine gitmekte tereddüt eden vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçiriyor.

İstanbul Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem kentteki vatandaşları tedirgin etti. Deprem sonrasında evlerinden ve işyerlerinden çıkan vatandaşlar saatlerin ilerlemesi rağmen evlerine dönmekte tereddüt ediyor. Artçı sarsıntıların devam ettiği Silivri'de saatler gece yarısını geçmesine rağmen çok sayıda vatandaş evlerine dönmek istemeyip, geceyi parklarda geçiriyor. Cumhuriyet Parkında toplanan vatandaşların kimisi kilim serip üzerinde otururken, bazıları ise kurdukları çadırda uyumayı tercih etti. Öte yandan vatandaşların toplandığı bölgelerde gezen polis ekipleri ise, araçtan yaptıkları anonslarla, vatandaşların şüpheli şahısları bildirmelerini ve değerli eşyalarını yanlarından ayırmamaları uyarısında bulundu.

Silivri halkı geceyi parklarda geçiriyor

İstanbul, Silivri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:41 Kaynak: İHA
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