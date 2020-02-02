Silivri İtfaiyesi 2019'da 300 kişinin hayatını kurtardı - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Silivri İtfaiyesi, 2019 yılında yangın, kaza ve doğal afetlerde 2 bin 150 olaya müdahale ederek 300 kişinin hayatını kurtardı.

İtfaiye ekipleri, her sabah posta değişiminde itfaiyeci duası okuyarak görev alacak diğer postaya devir teslimini gerçekleştiriyor. Silivri İtfaiye ekipleri A,B,C olarak 3 postaya ayrılırken, her postada 23 personel bulunuyor. Güne ekipler, itfaiye araç kontrolü ile başlarken, gün içerisinde bahçe bakımı, araç bakımı, spor faaliyetleri, temizlik işlemleri gerçekleştiriyor. İhbarların gelmesiyle yaklaşık 20 saniye kadar kısa bir sürede çıkış yapan İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak, yangın, kaza, hayvan kurtarma ve afetlerde mahsur kalan vatandaşların hayatlarını kurtarma için titiz çalışma yürütüyor.

Silivri İtfaiyesi Grup Amiri Kenan Baran, 2109'daki çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

'ÇIkış sayımız 2 bin 150'dir. Gidilen olayların 300'ü insan kurtarma 141'i ise hayvan kurtarma olaylarıdır. Bölgemizde ağırlıklı olarak İş yerleri yangınları ve anız yangınları meydana gelmektedir. Anız yangınlarında çıkan yangınları çoğunluk yapılan mangalların ateşlerinin söndürülmemesi. Bunların doğaya ve ormanlara ciddi zararları olmaktadır. Sabah göreve hazırlanırken, karşılıklı olarak İtfaiyeci duasıyla başlanıyor. Boş zamanlarımız genelde yoktur. Olay olmadığı zamanlarda spor ve çeşitli aktivitelerle değerlendiririz. Sabah nöbeti teslimi aldıktan sonra eğitimimiz vardır. Öğleden sonra da spor faaliyetleriyle devam eder. "

"OLAYA GİDERKEN DAR SOKAK VE HATALI PARKLANMALAR'DA VATANDAŞLAR DAHA DUYARLI OLMASI LAZIM"

Baran sözlerine şöyle devam etti:

"İtfaiye ekipleri olarak bizim en çok olaylarda sıkıntı yaşadığımız olaylardan dar sokaklarda hatalı parklar. Burada vatandaşlarımızın daha duyarlı olması ve bilinçlendirmeleri faaliyetlerimiz açısından çok daha iyi olacaktır. Olaya varış süremiz en uzak 5 dakika kadar bir süredir. Ayrıca en yakın istasyonlarımız da oluşturuldu. Hizmetlerimiz bu şekilde devam etmektedir. Gittiğimiz olaylarda birçok kez arkadaşlarımızın unutamadığı anlar olmuştur. Beni etkileyen olaylardan bir tanesi; bir çocuğun evde yalnız bırakılıp annesinin kapıyı üzerine kilitlemesinin ve bir başka yere gitmesi sonucu çocuk evde yalnız kaldığında çakmak ile yatak odasını tutuşturmuş ve çocuk yatak odasını tutuşturduktan sonra yanma bölgesi uzak olan banyoya saklanmış 4-5 yaşlarında bir çocuk. Çocuklar normalde bizim yangın kıyafetlerimizden korkarlar. Bizler yangını söndürdükten sonra banyoyu kontrol ettiğimizde fazla dumandan etkilenmemiş oraya saklanmış. Kapıyı açar açmaz, koşarak geldi ayağımıza sarıldı ve bana baktı. Benim unutamayacağım anlardan biriydi."

"YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TÜPÜYLE 30 SANİYE'DE YANGINA MÜDAHALE EDEBİLİRSİNİZ"

Silivri İtfaiyesi B Postası Ekip Amiri Muzaffer Demircan da,"Evlerde yangın söndürücü tüplerin bulundurması ve nasıl kullanıldığı yönünde aile bireylerine anlatılması lazım. Yangın tüpüyle yapılan ilk müdahale, bizim için çok önemli. Normalde bir konutu 3 dakika içinde nasıl yandığı laboratuvar ortamında test edildi. Bu süre içerisinde konut yanabiliyor, o evde yangın söndürücü tüpü varsa 30 saniyede ilk müdahale de bulunup söndürebilirsiniz." dedi.

ÇAPAR: "GERÇEK VE ASILSIZ İHBARLARI İHBAR SIRASINDA ANLAYABİLİYORUZ"

Silivri İtfaiyesi santral görevlisi Muammer Çapar ise, " 2007 yılında İtfaiye Daire Başkanlığında İtfaiye eri olarak göreve başladım. 12 Senedir Silivri'de santral operatörü olarak görev yapmaktayım. Bize en çok gelen ihbarlar, bölgemiz çok geniş bir alan olduğu için genelde ot, çöp yangınları gibi bu tür ihbarlar geliyor. Tabii asılsız ihbarların geldiği de oluyor. Tecrübemizden dolayı asılsız ihbar ile gerçek ihbarı ayırt edebiliyoruz. Aradıklarında gerçek ihbarı verdiğinde, asılsız ihbarı verdiğinde geçmişin tecrübesiyle bize bu şekilde davranmamıza yardımcı oluyor. O yüzden ihbarları anında değerlendirip anında ekipleri sevk etmemiz daha da kolay oluyor. Bölgemizde daire yangınları ve fabrika yangınları eşit oranında çıkıyor. İtfaiye ekipleri olarak iş yerlerinde ve okullarda verdiğimiz eğitimlerle bu yangınları aza indiriyoruz." dedi.

Bu arada Silivri İtfaiyesi Kurtarıcı ekipleri Ender Akdiş, Bahadır Işıklı ve Bünyamin Ateş Elazığ'da meydana gelen depremde çöken binada arama ve kurtarma çalışmalarına da katıldı.

- İstanbul