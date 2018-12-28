Son Dakika Haberleri: Silivri İtfaiyesinden Öğrencilere Yangın Tatbikatı

Silivri İtfaiyesinden Öğrencilere Yangın Tatbikatı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Silivri İtfaiye ekibi, öğretmen ve öğrencilere yönelik yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Silivri İtfaiyesinden Öğrencilere Yangın Tatbikatı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Silivri İtfaiye ekibi, öğretmen ve öğrencilere yönelik yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Mimar Sinan Ortaokulunda gerçekleştirilen tatbikatta, kızgın yağın üzerine su döküldüğünde nasıl alev aldığı uygulamalı olarak gösterilirken, böyle bir durumda yapılacaklar sözlü olarak anlatıldı.

Ayrıca, temsilen okulun üçüncü katında mahsur kalanlar, itfaiyenin merdiven aracı yardımıyla kurtarıldı. Yangın tüpünün kullanımı da bahçede yakılan ateş söndürülerek gösterildi.

Öğretmen ve öğrenciler, gerçekleştirilen tatbikattan dolayı itfaiye ekibine teşekkür etti.

Afet ve yangın eğitimi bilinci kazandırmak amacı ile ilçede öğrenim gören yaklaşık 30 bin öğrenci ile görevli 2 bin öğretmene tatbikatlarla ulaşılması hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:58 Kaynak: AA

İtfaiye, Silivri, Güncel
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