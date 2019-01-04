Silivri Kar Yağışının Ardından Beyaza Büründü
1 saat önce
İstanbul'da kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
İstanbul
'da kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yağışın ardından Silivri
beyaza büründü.
Silivri ve çevresinde dün akşam saatlerde başlayan kar yağışı sabah da etkili oldu. Sabah
saatlerinde etkisini daha da arttıran yağış nedeniyle, etraf beyaz örtüye büründü. Soğuktan bölgede bulunan ağaç dallarının ve su birikintilerinin buz tuttuğu görüldü. Öğle saatlerine doğru tekrar etkisini yitiren kar yağışı yerini açık ve güneşli havaya bıraktı. Akşam saatlerine doğru kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Görüntü dökümü:
-----------------
-Karın yağışının etkili olduğu yer
-Tren yolu
-Buz tutan ağaç dalları
-Karlı tren yolundan trenin geçişi
-Buz tutan su
-Muhabir anonsları
-Genel ve yakın detaylar - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:56 Kaynak: DHA
8 Yıl Önce Eşini Kaybeden İşçi Emeklisi, Sokaklara Astığı İlanla Eş Arıyor
Sokaklara Astığı İlanla Eş Arıyor
CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Burak Yılmaz, İlk Antrenmana Çıktı