Silivri Kaymakamı Ali Partal'ın Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Silivri Kaymakamı Ali Partal, korona virüs( Covid-19) testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Vaka sayılarının artışta olduğu Silivri'de korona virüse yakalanan vatandaş sayısı artıyor. Silivri Kaymakamı Ali Partal, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Kaymakam Ali Partal, "Cumartesi gününden itibaren başlayan semptomlarım nedeniyle yaptırdığım Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavi sürecini evde geçirmekteyim. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi. - İSTANBUL