Silivri Kaymakamı Ali Partal'ın Covid 19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

SİLİVRİ İlçe Kaymakamı Ali Partal, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantina altına alındı. Partal, sosyal medya hesabından, "Cumartesi gününden itibaren başlayan semptomlarım nedeniyle, yaptırdığım Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavi sürecinin evde geçirmekteyim. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı. Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal 14 gün evinde karantinada kalacağı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- İstanbul