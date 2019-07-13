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Silivri köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Silivri köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı İtfaiye ekipleri yola savrulan araç parçalarını suyla temizlediİSTANBUL - Silivri, köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Silivri köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İtfaiye ekipleri yola savrulan araç parçalarını suyla temizledi
İSTANBUL - Silivri, köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza da yaralana iki kişi hastaneye kaldırılırken,İtfaiye ekipleri de yola savrulan araç parçalarını suyla temizledi.
Kaza, öğle saatlerinde Silivri'nin Fener mahallesi Sinekli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy yolunda hızla ilerleyen hafif ticari araç ve otomobil araç kafa kafaya çarpıştı. Otomobil içinde bulunan Nezih Demirtaş ve Zehra Simitçi araç içerisinde sıkıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kazayı gören Hasan Arızman, "Piknikten geliyorduk, kafa kafaya çarpıştılar, Kadın sıkışmış ayağından kanlar geliyordu. Şoförün göğsünde kırık olabilir diye boyunduruk taktılar"dedi.
Öte yandan, olay yerine gelen İtfaiye görevlileri de yola savrulan araç parçalarını suyla temizledi.
Silivri köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İtfaiye, Silivri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:51 Kaynak: İHA
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