Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı - Son Dakika
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Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı

08.03.2022 04:55

SİLİVRİ'de limanda çıkan yangında, balıkçı barınakları alev alev yandı.

SİLİVRİ'de limanda çıkan yangında, balıkçı barınakları alev alev yandı. Yangında, 12 balıkçı barınağı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Silivri'de çok sayıda teknenin de bulunduğu limanda, balıkçılara ait barınaklarda saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Limanda bulunan barınaklarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 12 adet balıkçı barınağı zarar gördü. Polis, kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.


Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı
Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı
Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı
Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı
Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı
Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı
Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı
Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı - Son Dakika
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