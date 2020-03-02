Silivri Meclisi'nden ortak İdlib bildirisi - Son Dakika

SİLİVRİ Belediye Meclisi, İdlib'de Türk askerine yapılan hain saldırıyı ortak bildiri ile kınadı. Dayanışma vurgusu yapılan bildiride, "Milli ve manevi değerlerimiz mevzubahis ise siyasi farklılıklarımız saklı kalmak kaydıyla, ortak bir anlayış içerisinde hareket edeceğimizi değerli Silivri kamuoyuna bildiririz" ifadelerine yer verildi.

Silivri Belediye Meclisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) meclis üyeleri, Suriye'nin İdlib şehrinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan saldırıyı kınadı.

"ALÇAK SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Mart ayı meclis toplantısının 1. oturumunda Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve 31 meclis üyesinin imzaladığı ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

"27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait konvoya yapılan hain saldırıda 33 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Bu acının tarifi mümkün değildir. Millet olarak hepimizi derinden etkileyen menfur saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyoruz. Bizler, Silivri Belediye Meclisi çatısı altında görev yapan ve aşağıda imzası bulunan Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi belediye meclis üyeleri olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimize karşı yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Üstün başarılarını tarih sayfalarına yazan, cesaretiyle dosta güven düşmana korku salan, mazisi şanlı Türk Ordusunun her koşulda yanındayız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, karşısındaki tüm badireleri milli birlik ve büyük dayanışma ile atlatacak iradeye sahip olduğuna inanıyoruz. Milli ve manevi değerlerimiz mevzubahis ise siyasi farklılıklarımız saklı kalmak kaydıyla, ortak bir anlayış içerisinde hareket edeceğimizi değerli Silivri kamuoyuna bildiririz."