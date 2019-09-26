Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem marmara ve ege'yi salladı (3)

TEKİRDAĞ VE İLÇELERİNDE YOĞUN OLARAK HİSSEDİLDİ

Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde deprem, Trakya'da yoğun olarak hissedildi. Özellikle Tekirdağ ve ilçelerinde, sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, evlerini ve bulundukları binaları terk ederek panik halinde sokağa çıktı. Depremin ardından telefon hatları kesilirken, vatandaşlar yakınlarına ulaşmakta güçlük çekti. Depreme derste yakalanan öğrenciler, öğretmenleri tarafından okulların bahçelerine çıkarıldı. Veliler de çocuklarını almak için okullara koştu.

Tekirdağ ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki okulların büyük bölümünde bugün öğleden sonra eğitime ara verildi.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ: HASAR İHBARI YAPILMADI

Tekirdağ Valiliği, depremin ardından herhangi bir hasar başvurusu yapılmadığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Tekirdağ ili Marmara Ereğlisi ilçemizde, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 13.59'da 5.8 Mw şiddetinde derinliği 6,99 olan bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem; ilimiz merkez ve ilçelerinde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamış olup, gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir" denildi.

EDİRNE,

