Son Dakika Haberleri: Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem marmara ve ege'yi salladı (4)
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Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem marmara ve ege'yi salladı (4)

2 saat önce

BURSA'DA OKULLAR TATİLİstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin hissedildiği Bursa'da da büyük korku yaşandı.

Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem marmara ve ege'yi salladı (4), System.String[]

BURSA'DA OKULLAR TATİL
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin hissedildiği Bursa'da da büyük korku yaşandı. Kısa süre sonra da Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tatil açıklaması geldi.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "26/09/2019 (Bugün) İstanbul Silivri Merkezli olarak meydana gelen depremin Bursa'da da hissedilmesi nedeniyle öğrencilerimizde oluşan kaygının giderilmesi amacıyla Bursa'daki tüm okullar Bursa Valiliği kararıyla 26/09/2019 (bugün) saat 14.30 itibarıyla bir gün süreyle tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
YALOVALILAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
5,8 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da hissedildi. 17 Temmuz 1999'da acı bir deprem tecrübesi yaşayan Yalova'da yaşayanlar, deprem sonrası kendilerini sokağa attı. Ev ve işyerlerini boşaltıp açık alanlara çıkanların, uzun süre tedirginlik yaşadığı gözlendi. Yalovalılar, uzun süre ev ve işyerlerine girmedi. Deprem nedeniyle Yalova'da herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
Berktuğ ÖNCÜ- İsmail ÖZTÜRK/BURSA, YALOVA,


Silivri, Yalova, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:41 Kaynak: DHA
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