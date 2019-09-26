Son Dakika Haberleri: Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem marmara ve ege'yi salladı (6)
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Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem marmara ve ege'yi salladı (6)

16 dakika önce

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUNİstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği Tekirdağ'da, valilik, vatandaşları hasarlı binalardan uzak durmaları yönünde uyardı.

Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem marmara ve ege'yi salladı (6), System.String[]

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği Tekirdağ'da, valilik, vatandaşları hasarlı binalardan uzak durmaları yönünde uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 13.59'da meydana gelen deprem nedeniyle hasar oluşan binalardan vatandaşlarımızın uzak durmaları ve hasarlı binaları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 0 (282) 261 20 40, 112, 155, 156, 110 ihbar hatlarına bildirmeleri gerekmektedir" denildi.



Tekirdağ, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:52 Kaynak: DHA
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