Silivri plajlarında hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Silivri plajlarında hafta sonu yoğunluğu
HAFTA sonu tatilini fırsat bilen ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, Silivri'de plajlara akın etti.
HAFTA sonu tatilini fırsat bilen ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, Silivri
'de plajlara akın etti.
Sıcaktan bunalan vatandaşlar bugün, denize girerek serinlemek için Silivri Mimarsinan Mahallesi'ndeki Halk Plajı'na akın etti. İstanbul ve Trakya bölgesinden Silivri'ye gelen çok sayıda kişinin, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak plajda yoğunluk oluşturması dikkat çekti. Kalabalık nedeniyle bölgede araç trafiği oluştuğu da görüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:25 Kaynak: DHA
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