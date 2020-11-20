Silivri Sahili'nde koronavirüs önlemleri hiçe sayılıyor - Son Dakika

Silivri Sahili'nde koronavirüs önlemleri hiçe sayılıyor

20.11.2020 17:04
Silivri Sahili'nde koronavirüs önlemleri hiçe sayılıyor, System.String[]

SİLİVRİ'de sokaktaki vatandaşlardan birçok kişinin maske takma ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı kameraya yansıdı.

SİLİVRİ'de sokaktaki vatandaşlardan birçok kişinin maske takma ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı kameraya yansıdı.

Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar" uygulamasında "Riskli Alan Bölgesi" olarak belirtilmesine rağmen Silivri Sahili'nde vatandaşların maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı kameraya yansıdı.Esnaf Yaşar Karakan, "Vakalarının artmasının nedeni bilinçsizliktir. Çoğu vatandaş kuralları uymuyor, sokakta sigara içmek yasaklandı ama herkes içiyor. Emniyet teşkilatımızı da zor durum da bırakmayın lütfen maskenizi takın." uyarısında bulundu.


- İstanbul
Silivri Sahili'nde koronavirüs önlemleri hiçe sayılıyor
Silivri Sahili'nde koronavirüs önlemleri hiçe sayılıyor
Silivri Sahili'nde koronavirüs önlemleri hiçe sayılıyor

Kamera, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silivri Sahili'nde koronavirüs önlemleri hiçe sayılıyor - Son Dakika


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