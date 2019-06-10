Son Dakika Haberleri: Silivri sahilinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti
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Silivri sahilinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti

5 saat önce

İstanbul Silivri'de ailesiyle birlikte girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdiği sırada son anda kurtarılarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Menice İnci Çapkan, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Silivri sahilinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti, System.String[]
İstanbul Silivri'de ailesiyle birlikte girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdiği sırada son anda kurtarılarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Menice İnci Çapkan, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Silivri Gümüş yaka sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 15.00 sıralarında 10 yaşındaki Menice İnci Çapkan isimli kız çocuğu, ailesiyle birlikte denize girmek için sahile geldi. Denize giren 10 yaşındaki Çapkan, ailesinin yanından uzaklaştığı sırada dengesini kaybederek çırpınmaya başladı. Küçük kızın suda çırpındığını gören aile, çevredekilerden yardım istedi. Sahilde bulunan can kurtaran denize girerek çocuğu kurtararak karaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kız çocuğunu tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Menice İnci Çapkan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:10 Kaynak: İHA
İstanbul, Silivri, Güncel
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