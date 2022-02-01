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Silivri sahilinde ceset bulundu - Son Dakika

Silivri sahilinde ceset bulundu

01.02.2022 13:51
Silivri sahilinde ceset bulundu

Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de 60 yaşındaki Cemal Kovan'ın cansız bedeni sahilde bulundu.

Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ'de 60 yaşındaki Cemal Kovan'ın cansız bedeni sahilde bulundu. Kovan'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

Silivri'de sahil boyunda hareketsiz halde yatan kişiyi görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise ölen kişinin 60 yaşındaki Cemal Kovan olduğu ortaya çıktı. Nöbetçi savcının incelmesinin ardından ceset, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cemal Kovan'ın ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Silivri sahilinde ceset bulundu
Silivri sahilinde ceset bulundu
Silivri sahilinde ceset bulundu
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Kovan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silivri sahilinde ceset bulundu - Son Dakika


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