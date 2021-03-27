Silivri Sahilinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı - Son Dakika

Silivri Sahilinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
27.03.2021 16:38
Vatandaşlar kademeli normalleşmede kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde Silivri Sahiline akın etti.
Vatandaşlar kademeli normalleşmede kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde Silivri Sahiline akın etti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.
Kademeli normalin kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde güneşli havayı da fırsat bilen İstanbullular parklara, bahçelere, meydanlara ve sahillere akın etti. Silivri Sahili doldu taştı. Yürüyüş yapan vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe görüldü. - İSTANBUL
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