Silivri Şehit Emin İpşir Polis Merkezinin yeni hizmet binasının temeli atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri Şehit Emin İpşir Polis Merkezinin yeni hizmet binasının temeli atıldı - Son Dakika

Silivri Şehit Emin İpşir Polis Merkezinin yeni hizmet binasının temeli atıldı

6 saat önce

Silivri Şehit Emin İpşir Polis Merkezi Amirliğinin yeni hizmet binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Silivri Şehit Emin İpşir Polis Merkezinin yeni hizmet binasının temeli atıldı, System.String[]

Silivri Şehit Emin İpşir Polis Merkezi Amirliğinin yeni hizmet binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Silivri'nin 20 bin nüfusuyla en büyük mahallelerinden Selimpaşa'da, 270 metrekarelik alana yapılacak binanın temel atma töreninde konuşan Kaymakam Ali Partal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Partal, "Modern bir binaya ihtiyacımız vardı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla polis merkezimizin yapımını gerçekleştiriyoruz. Haziran ayı içerisinde polis merkezimiz bitmiş olacak." dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "İhtiyaçlarımızı İçişleri Bakanımıza söylediğimizde, bununla ilgili girişimleri hemen başlatacağını ifade etmişlerdi. Çok kısa bir sürede de binanın temelini atmış bulunuyoruz. Şehidimiz Emin İpşir'i de bu vesileyle rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından kurban kesilerek, binanın temeli atıldı.

Bodrum, zemin katı haricinde iki kat, otopark, toplantı salonu, mutfak, banyo ve mescidin bulunacağı, 300 personelle hizmet verecek şekilde tasarlanan Selimpaşa Şehit Emin İşpir Polis Merkezi Amirliğinin haziran ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Silivri, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:42 Kaynak: AA
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