Son dakika haber... Silivri semt pazarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

SİLİVRİ zabıta ekipleri, semt pazarında koronavirüs denetimleri gerçekleştirdi.

Silivri'de zabıta ekipleri, semt pazarında esnaf ve vatandaşların koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararlara uyup uymadıklarını denetledi. Ekipler, sosyal mesafe kuralı ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Sosyal Mesafenin korunmadığı semt pazarında, esnaftan bazılarının maske takmadığı, ya da maskeyi çenenin altında tuttuğu görüldü.

- İstanbul