Son dakika haber... Silivri semt pazarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

Son dakika haber... Silivri semt pazarında koronavirüs denetimi
12.10.2020 17:03
Son dakika gündem haberi: SİLİVRİ zabıta ekipleri, semt pazarında koronavirüs denetimleri gerçekleştirdi.
SİLİVRİ zabıta ekipleri, semt pazarında koronavirüs denetimleri gerçekleştirdi.
Silivri'de zabıta ekipleri, semt pazarında esnaf ve vatandaşların koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararlara uyup uymadıklarını denetledi. Ekipler, sosyal mesafe kuralı ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Sosyal Mesafenin korunmadığı semt pazarında, esnaftan bazılarının maske takmadığı, ya da maskeyi çenenin altında tuttuğu görüldü.
- İstanbul
Son Dakika Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat İzmir'de takside fenalaşan yolcu hayatını kaybetti Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan yaya, feci şekilde can verdi