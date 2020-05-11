SİLİVRİ SEMT PAZARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU, SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI - Son Dakika

SİLİVRİ'de 2 günlük sokağa çıkması yasağı sonrasında semt pazarında yoğunluk oluştu, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonları 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrasında Silivri'de vatandalar semt pazarına akın etti, banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Polis ve zabıta ekipler, vatandaşları sık sık sosyal mesafeleri korumaları yönünde uyardı. Ancak kalabalıkta sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Vatandaşlar semt pazarı girişinde bulunan dezenfektan kullanılarak içeriye alındı,. Haftanın ilk gününde ilçe merkezinde trafik yoğunluğu oluştu. Ayrıca güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar banklarda oturmayı tercih etti.