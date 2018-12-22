Silivri Stadının Pakındaki Su Tankeri Alev Alev Yandı
1 saat önce
Silivri Stadının parkında bulunan su tankerinin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Silivri
Stadının parkında bulunan su tankerinin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Su tankerinin kupa kısmı alev alev yanarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Silivri Stadının park bölgesinde bulunan su tankerinin motor kısmında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek su tankerinin kupa kısmını tamamen kapladı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hareket geçen Silivri İtfaiye
ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangından su tankerinin kupa kısmı kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:50 Kaynak: İHA
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