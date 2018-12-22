Son Dakika Haberleri: Silivri Stadının Park Alanında Bulunan Su Tankeri Alev Alev Yandı

Silivri Stadının Park Alanında Bulunan Su Tankeri Alev Alev Yandı

1 saat önce

Silivri Stadının park alanında bulunan su tankeri alev alev yandıİSTANBUL - Silivri Stadının park alanında bulunan su tankerinin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Silivri Stadının park alanında bulunan su tankeri alev alev yandı

İSTANBUL - Silivri Stadının park alanında bulunan su tankerinin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Su tankerinin kupa kısmı alev alev yanarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Silivri Stadının park bölgesinde bulunan su tankerinin motor kısmında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek su tankerinin kupa kısmını tamamen kapladı. Dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hareket geçen Silivri İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında su tankerinin kupa kısmı kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:48 Kaynak: İHA

Silivri, 3. Sayfa
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