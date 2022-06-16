Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

16.06.2022 13:41
Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Silivri-Tekirdağ yolunda aynı yönde giden yakıt tankeri, tır, yolcu otobüsü ve 2 askeri kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Silivri- Tekirdağ yolunda aynı yönde giden yakıt tankeri, tır, yolcu otobüsü ve 2 askeri kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde, Tekirdağ yönüne seyir halindeki yakıt tankerinin henüz bilinmeyen nedenle yolda durması üzerine 16 EGL 10 plakalı tır, 17 ZB 300 plakalı yolcu otobüsü ile 2 askeri aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis trafik ekipleri sevk edildi.

Otobüste bulunan 1 muavin ile 5 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 2'si ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Gümüşyaka, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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