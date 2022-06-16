Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde, Tekirdağ yönüne seyir halindeki yakıt tankerinin henüz bilinmeyen nedenle yolda durması üzerine 16 EGL 10 plakalı tır, 17 ZB 300 plakalı yolcu otobüsü ile 2 askeri aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaynak: AA

Gümüşyaka, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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