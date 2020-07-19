Silivri TEM'de feci kazada can pazarı: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika

Silivri TEM'de feci kazada can pazarı: 1 ölü 3 yaralı

SİLİVRİ TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı.

SİLİVRİ TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı. Bariyerlerin otomobile saplandığı kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri Gişeleri Mevkii'nde meydana geldi. 34 CVR 749 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, defalarca takla attıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerler otomobile saplandığı kazada yolcuların bir kısmı araçta bulundukları yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki sıkışan yaralılar çıkarıldı. 21 yaşındaki Şevval Derin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 3 yaralı ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şerit trafiğe kapandı. Jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Şevval Derin'in cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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- İstanbul
TEM Otoyolu, Jandarma, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 18:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silivri TEM'de feci kazada can pazarı: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika
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