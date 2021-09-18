Silivri TEM'de tıra kamyon çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Silivri TEM'de tıra kamyon çarptı: 1 yaralı

Silivri TEM'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, yol kenarında duran tıra çarptı.

Silivri TEM'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, yol kenarında duran tıra çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, kaza nedeni ile trafikte bir süre yoğunluk yaşandı. Kaza, sabah erken saatlerde TEM Silivri karayolu Selimpaşa istikametine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 JU 2773 plakalı kamyonun sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında duran yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon ağır hasar alırken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile trafikte bir süre yoğunluk yaşandı. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, bölgede trafik bir süre sonra normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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