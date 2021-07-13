İSTANBUL-SİLİVRİ TEM OTOYOLU'NDA MİNİBÜS İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1 YARALI - Son Dakika

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri gişeleri mevkii Büyükçekmece istikametinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BSF 958 plakalı hafif ticari araç ile içerisinde 5 kişinin olduğu 39 EP 888 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari bariyerlere çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten verildi. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.