SİLİVRİ TEM OTOYOLUNDA TIR DEVRİLDİ - Son Dakika
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SİLİVRİ TEM OTOYOLUNDA TIR DEVRİLDİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de TEM otoyolunda yabancı plakalı TIR devrildi.

SİLİVRİ TEM OTOYOLUNDA TIR DEVRİLDİ, System.String[]

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de TEM otoyolunda yabancı plakalı TIR devrildi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki yabancı plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, aydınlatma direğini altına alarak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Silivri itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekiciler yardımıyla TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle trafik akışı yan yoldan sağlanırken, İstanbul istikametinde trafik yoğunluk oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-TIR'dan görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Genel detaylar


TEM Otoyolu, İstanbul, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:28 Kaynak: DHA
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