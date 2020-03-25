Silivri Terminali'ndeki araçlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Silivri Belediyesi, ilçe terminalindeki tüm araçlarda dezenfekte işlemi uyguluyor. Kamu kurumları, park alanları ve toplu taşıma araçları belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Silivri Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle, ilçe ve şehirlerarası taşımacılığın merkezi konumundaki Silivri Terminali'nde tüm araçların dezenfekte edilmesini sağlayan belediye ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak adına yapılan çalışmalara hassasiyetle yaklaşıyor. Otobüs, minibüs, ticari ve hususi taksiler 13.30-17.30 saatleri arasında terminale giriş noktasında dezenfekte işleminden geçiriliyor. Özellikle toplu taşıma araçlarının yolcu ve şoför koltukları, bagajlar ve el temasının yapıldığı yüzey bölgeleri detaylı olarak dezenfekte ediliyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talimatıyla görev yapan ekipler, ilçe genelindeki çalışmalarına da eş zamanlı devam ediyor. Tüm kamu kurumları, park alanları ve sosyal donatılar periyodik aralıklar ile yeniden dezenfekte ediyor.

BAŞKAN YILMAZ: MÜCADELE KONUSUNDA KARARLIYIZ

"Tedbiri elden bırakmamak lazım" diyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, tüm imkanların seferber edildiğini ifade ederek, "Biz üzerimize düşenin fazlasını yapmak adına yoğun mesai halindeyiz. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için tüm ekibimizle görev yapıyoruz. Kamu kurumları, oyun parkları, kent meydanları, toplu taşıma araçları ve daha birçok noktada dezenfekte işlemini gerçekleştirdik, aynı şekilde devam ediyoruz. Koronavirüs (COVID-19) salgın hastalığına karşı hassas bir süreç içerisindeyiz. Devlet, millet elle bu işin de üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Özellikle 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden çıkmamaları hususunda hatırlatma yapmakta fayda var. Kaymakamlığımız öncülüğünde Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. Bizler de evden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanması noktasında hazırız. Koronavirüs (COVID-19) alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Biz yeter ki özen gösterelim, uyarılara tavsiyelere riayet edelim" diye konuştu.