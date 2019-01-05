Son Dakika Haberleri: Silivri ve Çatalca'da Kar Altında

Silivri ve Çatalca'da Kar Altında

1 saat önce

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ - Savaş ATAK - İStanbul DHAİstanbul'da batı ilçelerinde etkili oluyor.

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ - Savaş ATAK - İStanbul DHA

İstanbul'da batı ilçelerinde etkili oluyor. Silivri ve Çatalca etkili olan kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar biriken yollarda küreme çalışması yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:21 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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