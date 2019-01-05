Silivri ve Çatalca Kar Altında (1)
1 saat önce
Eren ERMİŞ - Savaş ATAK - İStanbul DHA - İSTANBUL'un batı ilçelerinde kar etkili oluyor.
Eren ERMİŞ - Savaş ATAK - İStanbul DHA
- İSTANBUL'un batı ilçelerinde kar etkili oluyor. Silivri
ve Çatalca
, kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar
biriken yollarda küreme yapılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:22 Kaynak: DHA
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