Son Dakika Haberleri: Silivri ve Çatalca Kar Altında (2)

Silivri ve Çatalca Kar Altında (2)

1 saat önce

Eren ERMİŞ - Savaş ATAK - İStanbul DHA - İSTANBUL'un batı ilçelerinde kar etkili oluyor.

Silivri ve Çatalca Kar Altında (2), System.String[]
Eren ERMİŞ - Savaş ATAK - İStanbul DHA - İSTANBUL'un batı ilçelerinde kar etkili oluyor. Silivri ve Çatalca, kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar biriken yollarda küreme yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:25 Kaynak: DHA

Silivri, Çatalca, Kar, Güncel
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