Silivrili kadınlardan sağlıkçılara organik destek - Son Dakika

Silivri'de bir grup ev hanımı bir araya gelerek sağlık ve emniyet görevlileri için kolları sıvadı. Tamamen organik ürünlerden içecek ve yiyecekler hazırlayan ev hanımları ikramlıklarını Silivri Devlet Hastanesi'ne teslim etti.

Silivrili ev hanımları Elmas Demirbağ, Gülden Şenalp, Hatice Güçlü ve Rukiye Çankaya'nın öncülüğünde sağlık çalışanları ve emniyet mensupları için organik ürünlerden yaptıkları yiyecek ve içecekleri Silivri Devlet Hastanesi Başhekimliğine teslim etti. Tamamen gönüllülük esasıyla böyle bir girişimde bulunduklarını söyleyen Gülden Şenalp, "Bu zor zamanda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Devlet Bahçeli'ye, vatanımız milletimiz için çalışan bütün kardeşlerimize, dua eden dua gruplarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Bu bir seferberlik, bir savaş. Bizlerde ev hanımlarımız olarak, cephede sağlık çalışanlarımız, başkomutanımız başımızda bizlerde dua erleri, her gün duadayız. Bizler bir grup arkadaşımızla bir araya geldik. Ne yapabiliriz diye düşündük. Biz de vatanımıza hizmet etmek istiyoruz. Safımız devletimizin safı. Biz biriz, birlikteyiz ve birlikte çok güçlüyüz. Bu savaşı hep beraber, gönül gönüle el ele yeneceğiz inşallah. Ev hanımları olarak da Elmas abla başta olmak üzere bizi organize etti. Evde organik gıdalarla ve dualarımızla sağlık çalışanlarımıza bir nebze olsun moral verebilmek için yiyecekler ve ikramlar hazırladık" dedi.

Rukiye Çankaya isimli ev hanımı da, "Bizde sağlık çalışanlarımız için ufak tefek motive olsunlar diye ikram paketlerinin üzerine küçük notlar yazdık. İnşallah motive olurlar ve hayırlısıyla bunu da atlatırız inşallah" şeklinde konuştu.

Elmas Demirbağ ise, "Bugün bu ürünleri sağlık çalışanlarımıza hazırladık. İnşallah, enerji deposu, hepsini kendimiz yapıyoruz. Daha sağlıklı, daha güçlü olsunlar. Doktorlarımıza şifa olsun diye yapıyoruz" diye konuştu.

Silivrili ev hanımlarının hazırladığı ikramlıkları teslim alan Silivri Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Soner Oflazoğlu, "Allah razı olsun. Bu cephede yalnız olmadığımızı bize gösterdiniz. Bu savaşta hep beraberiz ve sayenizde çok güçlüyüz. Allah kabul etsin" diyerek ev hanımlarına teşekkür etti.

Öte yandan, Zehra isimli küçük kız çocuğu da organik yiyeceklerin üzerine bıraktığı not ile sağlık çalışanlarına moral vererek afiyet olsun dileklerinde bulundu.

(İHA)