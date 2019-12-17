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Silivrili sanayiciler "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde ürünlerini sergiledi
6 saat önce
Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği, "Yerli Malı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte ürünlerini sergiledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:31 Kaynak: AA
Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği, "Yerli Malı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte ürünlerini sergiledi.
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