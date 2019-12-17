Silivrili sanayiciler "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde ürünlerini sergiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivrili sanayiciler 'Yerli Malı Haftası' etkinliğinde ürünlerini sergiledi - Son Dakika

Silivrili sanayiciler "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde ürünlerini sergiledi

6 saat önce

Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği, "Yerli Malı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte ürünlerini sergiledi.

Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği, "Yerli Malı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte ürünlerini sergiledi.

Silivri Kaymakamı Ali Partal, Yaşar Kemal Fuaye Salonunda gerçekleştirilen organizasyonun açılışında, Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet dönemlerindeki sanayi kapasitesi ile ihracat rakamları hakkında bilgiler verdi.

Partal, ihracatta artan rakamlara dikkati çekerek, "87-88 döneminde 10-12 milyar dolar, 2002'de 36 milyar dolar ve 2018'de 168 milyar dolarlık bir ihracat yaptığımız gözüküyor. Türkiye ekonomisiyle ilgili genel bir bakış açısı diyebiliriz." diye konuştu.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sanayileşme konusundaki ufkuna vurgu yaparak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için sanayileşmenin çok önemli olduğunu anlattı.

Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Hakan Kocabaş ise "Biz hiçbir zaman siyasi olarak düşünmedik. Ülkemize ne yapabiliriz onu düşündük ve gerçekten bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu etkinliğimizin Yerli Malı Haftası içerisinde olması bizim için çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın'ın da katıldığı açılışın ardından, "Dünden Bugüne Yerli Malı Kullanımı" başlıklı panel düzenlendi.

Silivrili sanayiciler Yerli Malı Haftası etkinliğinde ürünlerini sergiledi

Osmanlı Devleti, Yaşar Kemal, Yerli Malı, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:07 Kaynak: AA
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