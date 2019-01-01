Silivrili Vatandaşlar 2019'u Sahil Kenarında Coşkuyla Karşıladı
41 dakika önce
Silivri'de yüzlerce vatandaş 2019'a sahil kenarında eğlenerek girdi.
Silivri
'de yüzlerce vatandaş 2019'a sahil kenarında eğlenerek girdi. Roman havası oynayan küçük kız vatandaşların ilgi odağı oldu.
Silivrili yaşayan yüzlerce vatandaş, 2019'u Silivri sahilinde karşıladı. Kimi vatandaş Silivri sahilinde kurulan stantlarda fotoğraf çekerek, kimisi de roman havası oynayarak zaman geçirdi. Roman havası oynayan küçük roman kızı ise ilgi odağı oldu. Saatler
00.00'ı gösterdiğinde ise vatandaşlar birbirlerine sarılarak yeni yılı karşıladı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:51 Kaynak: İHA
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