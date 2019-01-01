Son Dakika Haberleri: Silivrili Vatandaşlar 2019'u Sahil Kenarında Coşkuyla Karşıladı

Silivrili Vatandaşlar 2019'u Sahil Kenarında Coşkuyla Karşıladı

41 dakika önce

Silivri'de yüzlerce vatandaş 2019'a sahil kenarında eğlenerek girdi.

Silivrili Vatandaşlar 2019'u Sahil Kenarında Coşkuyla Karşıladı, System.String[]
Silivri'de yüzlerce vatandaş 2019'a sahil kenarında eğlenerek girdi. Roman havası oynayan küçük kız vatandaşların ilgi odağı oldu.

Silivrili yaşayan yüzlerce vatandaş, 2019'u Silivri sahilinde karşıladı. Kimi vatandaş Silivri sahilinde kurulan stantlarda fotoğraf çekerek, kimisi de roman havası oynayarak zaman geçirdi. Roman havası oynayan küçük roman kızı ise ilgi odağı oldu. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise vatandaşlar birbirlerine sarılarak yeni yılı karşıladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:51 Kaynak: İHA

Silivri, Güncel
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