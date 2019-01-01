Silivrili Vatandaşlar 2019'u Sahil Kenarında Coşkuyla Karşıladı
17 dakika önce
Silivrili vatandaşlar 2019'u sahil kenarında coşkuyla karşıladıİSTANBUL - Silivri'de yüzlerce vatandaş 2019'a sahil kenarında eğlenerek girdi.
Silivrili vatandaşlar 2019'u sahil kenarında coşkuyla karşıladı
İSTANBUL - Silivri'de yüzlerce vatandaş 2019'a sahil kenarında eğlenerek girdi. Roman havası oynayan küçük kız vatandaşların ilgi odağı oldu.
Silivrili yaşayan yüzlerce vatandaş, 2019'u Silivri sahilinde karşıladı. Kimi vatandaş Silivri sahilinde kurulan stantlarda fotoğraf çekerek, kimisi de roman havası oynayarak zaman geçirdi. Roman havası oynayan küçük roman kızı ise ilgi odağı oldu. Saatler
00: 00'ı gösterdiğinde ise vatandaşlar birbirlerine sarılarak yeni yılı karşıladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:44 Kaynak: İHA
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