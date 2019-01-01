Son Dakika Haberleri: Silivrili Vatandaşlar 2019'u Sahil Kenarında Coşkuyla Karşıladı

Silivrili Vatandaşlar 2019'u Sahil Kenarında Coşkuyla Karşıladı

17 dakika önce

Silivrili vatandaşlar 2019'u sahil kenarında coşkuyla karşıladıİSTANBUL - Silivri'de yüzlerce vatandaş 2019'a sahil kenarında eğlenerek girdi.

Silivrili vatandaşlar 2019'u sahil kenarında coşkuyla karşıladı

İSTANBUL - Silivri'de yüzlerce vatandaş 2019'a sahil kenarında eğlenerek girdi. Roman havası oynayan küçük kız vatandaşların ilgi odağı oldu.
Silivrili yaşayan yüzlerce vatandaş, 2019'u Silivri sahilinde karşıladı. Kimi vatandaş Silivri sahilinde kurulan stantlarda fotoğraf çekerek, kimisi de roman havası oynayarak zaman geçirdi. Roman havası oynayan küçük roman kızı ise ilgi odağı oldu. Saatler 00: 00'ı gösterdiğinde ise vatandaşlar birbirlerine sarılarak yeni yılı karşıladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:44 Kaynak: İHA

Silivri, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti

Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu! Ünlü Sunucu, İç Çamaşırlı Fotoğrafıyla Kendine Hayran Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 04:01:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivrili Vatandaşlar 2019'u Sahil Kenarında Coşkuyla Karşıladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]