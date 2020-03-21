Silivrili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına meşaleli destek - Son Dakika

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Silivrili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına meşaleli destek
6 saat önce
Silivrili vatandaşlar sağlık çalışanlarına 3. günde alkışların yanı sıra meşale yakarak tam destek verdi.
Silivrili vatandaşlar sağlık çalışanlarına 3. günde alkışların yanı sıra meşale yakarak tam destek verdi.
Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı konuşmada saat 21.00'de alkışlarla destek istemiş ve ilk iki gün vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek vermişti. Silivri'de vatandaşlar sağlık çalışanları için balkon ve camlara çıkarak alkışlarken, bazı vatandaşlar ise oturdukları sitenin içerisinde meşale yakarak sağlık çalışanlarına destek verdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:28 Kaynak: İHA
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