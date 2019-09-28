Son Dakika Haberleri: Silivrililer depremin ardından ikinci geceyi de dışarıda geçiriyor
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Silivrililer depremin ardından ikinci geceyi de dışarıda geçiriyor

59 dakika önce

İSTANBUL Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmekten korkan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçiriyor.

Silivrililer depremin ardından ikinci geceyi de dışarıda geçiriyor, System.String[]

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmekten korkan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçiriyor.

Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Çadırlardan ve vatandaşlardan görüntüler
Röportajlar
Genel ve detaylar


Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:40 Kaynak: DHA
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