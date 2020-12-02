Silivrispor'da 22 kişi koronavirüse yakalandı

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Silivrispor, yarın evinde oynayacağı Muğlaspor maçı öncesinde 17 futbolcu, 1 yönetici, 2 teknik heyet, 1 malzemeci ve takım otobüs şoförü olmak üzere 22 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Covid-19 testinde 17 futbolcu, 1 yönetici, 2 teknik heyet, 1 malzemeci ve takım otobüs şoförü olmak üzere 22 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Gerekli tedavi süreciyle ilgili tüm protokoller başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.