Sille Baraj Park ve Çevresindeki Kar Manzarası Havadan Böyle Görüntülendi

Sille Baraj Park ve çevresindeki kar manzarası havadan böyle görüntülendiKONYA - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Sille Baraj Park ve çevresindeki kar manzarası havadan görüntülendi.

Sille Baraj Park ve çevresindeki kar manzarası havadan böyle görüntülendi



KONYA - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Sille Baraj Park ve çevresindeki kar manzarası havadan görüntülendi.

Selçuklu ilçesi sınırlarında bulunan Sille Mahallesindeki Sille Baraj Park ve çevresi kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluşturdu. 1 milyon 985 bin metrekarelik alanı ile Türkiye'de yapılmış en büyük parklardan biri olan Sille Baraj Park yağan karın ardından beyaz bir görüntüye büründü. Beyaza bürünen Sille Baraj Park içerisinde 221 bin metrekarelik yüzey alanı ve 2 milyon 500 bin metreküplük tam doluluk kapasitesi ile Sille Himmet Ölçmen Barajı yer alıyor. Baraj çevresinde piknik alanları, yürüyüş parkurları kar yağışının ardından kapandı. Baraj gölünün soğuk havanın etkisiyle donan bölümleri ise barajın manzarasına güzellik kattı.

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