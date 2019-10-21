Son Dakika Haberleri: Sille, Konya Enduro Fest 2019 Yarışları'na ev sahipliği yaptı
Son Dakika Güncel Sille, Konya Enduro Fest 2019 Yarışları'na ev sahipliği yaptı

Sille, Konya Enduro Fest 2019 Yarışları'na ev sahipliği yaptı

1 saat önce

Konya'da tarihi Sille Mahallesinde düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük enduro parkurunda gerçekleşen Konya Enduro Fest 2019 Yarışları izleyenlerin nefeslerini kesti.

Sille, Konya Enduro Fest 2019 Yarışları'na ev sahipliği yaptı, System.String[]

Konya'da tarihi Sille Mahallesinde düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük enduro parkurunda gerçekleşen Konya Enduro Fest 2019 Yarışları izleyenlerin nefeslerini kesti.


Türkiye'nin en büyük enduro parkurunda, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ile Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübü'nün işbirliğinde düzenlenen "Konya Enduro Fest" nefes kesti.


Bu tarz organizasyonların Konya'nın tanıtımına çok önemli katkılar yapacağına kaydeden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Konya'da çok farklı ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bir sene önce bizden bu alan talep edildiğinde böyle bir durumun çıkacağını açıkçası bilmiyorduk. 'Sadece motor sporuna gönül vermiş kardeşlerimiz burada gönüllerince motora bineceklerdir' diyorduk. Ama ortaya çıkan durum hakikaten muazzam görüntü veriyor. 40 bin metrekarelik bir alan ve 3 kilometrelik parkurla Türkiye'nin en büyük enduro parkurundayız ve katılım noktasında da en yüksek katılımı sağlamış durumdayız. 120 sporcumuz yarışmak için Konyamıza geldi ve ben hepsine hoş geldiniz diyorum. Yarışma vesilesiyle misafirlerimize Konya'da Hazreti Mevlana başta olmak üzere, Sille'yi, Kelebek Bahçesini özellikle gezmelerini istiyorum. Bu organizasyonu bundan sonraki süreçte de daha kapsamlı bir şekilde yapmak için biz de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bu organizasyonda emeği geçen başta valimiz olmak üzere, Konya Büyükşehir Belediyemiz, Karayolları,Orman Müdürlüğü, Selçuklu Belediyesi, Devlet Su İşleri Müdürlüğü gibi kurumlarımızla burası iki buçuk ay gibi kısa bir sürede hazır hale getirildi. Ben tekrar yarışmaya katılıp dereceye giren bütün sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.


AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, parkurun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek yarışma için Konya'ya gelen bütün sporcuları katılımları sebebiyle tebrik etti.


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın startını verdiği Konya Enduro Fest 2019 yarışlarında taş, lastik, kütük, araba, tünel ve uçuş rampalarının yer aldığı 3 kilometrelik arazide zamana karşı yarışan sporculardan sıralama turları sonucunda genel kategoride Bayram Uysal birinci, Emre Coşar ikinci, Burak Akbulut ise üçüncü oldu. Sille'de düzenlenen Konya Enduro Fest Yarışlarına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın yanı sıra çok sayıda adrenalin tutkunu izleyici katıldı. - KONYA

Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Türkiye, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:41 Kaynak: İHA
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